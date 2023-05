Allo YC Cala dei Sardi in palio il titolo italiano della classe J24

(Di venerdì 12 maggio 2023)Yacht Clubdeici si prepara per l’evento clou del CampionatoOpen J24, dedicato ai monotipo più diffusi al mondo. Nel cuoreCosta Smeralda, nel Golfo di Cugnana, andrà in scena l’appuntamento più atteso dell’intera stagione sportiva, in un campo che in passato ha già ospitato una edizione del Mondiale J24, due Europei e quattro Campionati Italiani.J24, il programma del weekend aldeiBarche e armatori animeranno il Golfo da giovedì 25 a domenica 28 maggio, nella regata organizzata dYacht Clubdeisu delegaFIV. Dopo dieci emozionanti tappe, verrà assegnato ildi: ...

... per le strutture necessarie al sostegno escorrimento delle funi in acciaio che sorreggono la ...Mosca eFighera', i quali contengono "elementi molto importanti". In particolare fra le ...Il tecnico messicano Javier Aguirre dovrà rinunciaresqualificato Raillo e a Gonzalez, mentre nel Cadice mancheranno all'appello diversi giocatori, tra cui Marti,, Ocampo e Garrido. Come ...il prezzo delle materie prime II Garante ha evidenziato come la dinamica dei prezzi sia delle ... si legge ancora nella nota, siano su livelli sensibilmente più bassi rispettoscorso anno e ...

Allo Yacht Club Cala dei Sardi l’Italiano dei J24 (25-28 maggio) Farevela

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Allo Stadium, cala il buio e poi riappare la luce in fondo al tunnel. Nell'andata della semifinale di Europa League, la Juve riprende il Siviglia (1-1) e ridà… Leggi ...