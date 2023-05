Allevi ringrazia gli infermieri | “Loro sorrisi come farmaco” – Video

(Di venerdì 12 maggio 2023) (Adnkronos) – “Le infermiere e glisono coche passano più tempo a contatto con noi pazienti durante la degenza. Svolgono una autentica missione, nel portare le medicazioni, nell’are la sofferenza e nel dare una parola di speranza. Nel giorno dellafesta, e in tutti gli altri, va il nostro più sinceromento”. A scriverlo su Twitter è il compositore Giovanni, nella Giornata Nazionale dell’Infermiere. Infermiere ehanno una autentica missione,ando la sofferenza, portando medicazioni ma anche una parola di speranza. Nella #GiornataInternazionaledellInfermiere vail mio più sincero #grazieGiovanni #giovanni...

ricorda un aneddoto della sua degenza in ospedale: "Ogni volta che entrava qualcuno a portarmi un medicinale o un antidolorifico, io mi ponevo una domanda: ma ti rendi conto che mi stai ...

