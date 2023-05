Allegri cacciato | la Juve pronta a voltare pagina | scelto il nuovo allenatore

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 12 maggio 2023)sembra aver ormai esaurito la pazienza dei tifosintini, e il suo addio è richiesto con voce sempre maggiore dai fan bianconeri. L’2 allantus non è andato come si aspettavano i dirigenti bianconeri, questo è certo. Sia sul piano dei risultati che su quello del gioco, la formazione torinese non sta convincendo i tifosi, che chiedono a gran voce un cambio di rotta. Ma una sostituzione del tecnico livornese non è chiaramente cosa semplice, per ragioni economiche così come tecniche: chi potrà prendere il suo posto e cambiare le cose? Sta di fatto che sui social la sopportazione verso l’pare essere ormai finita. Luci e ombre, nel 2022/2023 dellantus. La squadra bianconera è attualmente seconda in classifica in Serie A, ma potrebbe lo stesso non ...