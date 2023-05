All' andata colpì | al ritorno è in tribuna | i piani del Milan per Daniel Maldini

Un filo sottile stringe passato, presente e futuro. Con Spezia - Milan, il sabato di campionato metterà Daniel Maldini di fronte alla sua storia rossonera. Al Picco, il trequartista non sarà in campo ...Il Grazzano lo ospiteranno in casa'ultima giornata quando, ragionevolmente, avranno una ... Quest'ultima, a riposo, si gode i complimenti per il buon girone d'e vanta un credito con la ...Parteciperà'incontro anche Letizia (qui in foto), da poco rientrata dall'esperienza in Paraguay:... Sonoin questo paese perché volevo conoscere nuove tradizioni, nuove persone, cibi, ...

Juventus-Cremonese 7-0… ma all’andata grigiorossi puniti al 91’ TUTTO mercato WEB

Il figlio di Paolo domani al Picco non sarà in campo: fin qui stagione divisa tra buone prestazioni e infortuni, in estate tornerà a Milanello e ...I singoli, ma anche lo spirito del secondo tempo e il paradosso di chi gioca più leggero perché non ha più nulla da perdere: cinque motivi per dare una chance al Diavolo ...