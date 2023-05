Alex Pompa | “Ho dovuto uccidere mio padre | o avrei fatto la stessa fine di Gessica”

(Di venerdì 12 maggio 2023) Assolto in primo grado, rischia 14 anni in appello: «Sarebbe una sconfitta per tutti. Se non fossi intervenuto non sarei qui e anche mia mamma sarebbe morta»

ha ucciso il padre Giuseppe il 30 aprile 2020 a coltellate a Collegno, vicino a Torino. Gli tolse la vita per difendere sua mamma . In primo grado il tribunale lo ha assolto, in appello la ...Estratto dell'articolo di Lodovico Poletto per 'la Stampa'[…] 'Resto qui in Spagna ancora per un po'. Poi quando rientro posso iniziare a ragionare sulla tesi: i tempi dell'Erasmus sono questi. E io sono molto felice di ...: 'Diceva che le donne uccise erano puttane e lo meritavano' La strage di Frattamaggiore , costata la vita anche ad una 16enne , ricorda molto l'omicidio di Torino , in cuiha ucciso a coltellate il padre violento per salvare la madre . Due storie simili con esiti diversi. La storia di Foggia 'è uguale alla mia e a quella di tante altre. Era scontato - dice ...

Alex Cotoia ha ucciso il padre Giuseppe Pompa per difende la madre dalla sua violenza. È lui a creare un parallelo tra la sua storia e quella di Torremaggiore dove Taulant Malaj ha ucciso la figlia e ...Alex Pompa rivela di essere stato costretto a uccidere il padre paragonando la sua vicenda a quella di Jessica Malaj, la 16enne assassinata a Torremaggiore dal genitore mentre tentava di difendere la ...