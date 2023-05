Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato l’Isola dei Famosi | cosa è successo

Paone ha partecipato alla versione italiana dell' Isola dei Famosi per ben tre volte, diventando il concorrente più frequente nella storia del programma. Tuttavia, non è mai riuscito ...Come riportato da Biccy, il simpatico naufrago de L'Isola dei Famosi , che ha sempre cercato di smascherare i "finti" concorrenti, ha dichiarato: Leggi anchePaone esi ...L'annuncio arriva dai canali social ufficiali dell'Isola: 'Simone Antolini ha dovuto lasciare l'Isola per problemi di salute ePaone ha deciso di non proseguire la sua avventura'. ...

Cecchi Paone ha lasciato L'Isola dei Famosi dopo la lite con Ilary Blasi Corriere dello Sport

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato l’Isola dei famosi. La notizia, che era nell’aria già da ieri, in queste ...Alessandro Cecchi Paone ha partecipato alla versione italiana dell'Isola dei Famosi per ben tre volte, diventando il concorrente più frequente nella storia del programma. Tuttavia, ...