Detto della rivalità con Djokovic che potrebbe (finalmente) iniziare al Foro Italico,... Anche in questo, tuttavia, è uno dei migliori, graziematurazione degli ultimi anni. "Quando ero ...Il sogno di CarlosSemplice: "Diventare il più forte tennista di tutti i tempi". Musica e orecchie, comecorrida, per il coraggio del Nino, che - parole sue - "no tiene miedo", non ha paura a dirlo. ...Carlosfarà il suo esordio assoluto agli Internazionali BNL d'Italia domani sfidando il ... Lo spagnolo tornerà nuovamente sulla vetta del ranking grazievittoria ottenuta al Mutua Madrid ...

Alcaraz alla scoperta di Roma: “Voglio diventare il più forte di sempre” SuperTennis

Indipendentemente da come andranno i primi Internazionali BNL d’Italia di Carlos Alcaraz, anche nella remota ipotesi di una sconfitta nel suo match ...Lo spagnolo tornerà nuovamente sulla vetta del ranking grazie alla vittoria ottenuta al Mutua Madrid Open e alla sua sola presenza a Roma. Un traguardo che conferisce ulteriore valore al suo percorso, ...