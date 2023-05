Al via le riprese di Doc Nelle tue Mani 3 | l’annuncio di Luca Argentero taglia fuori Giusy Buscemi?

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 12 maggio 2023) Al via ledi Doctue3,che abbiamo tanto aspettato finalmente è arrivato e a darlo è stato proprio. Dopo una serie di impegni lavorativi e la nascita del suo secondo figlio lo scorso febbraio, il nostro bel dottorino è pronto a scendere in campo tornando ad indossare il camice per occuparsi dei nuovi casi che gli si presenteranno nella terza stagione della fiction Rai.ha annunciato via social, e non solo, che il prossimo 15 maggio inizieranno ledi Doctue3 rivelando anche che il titolo del primo episodio è “Risvegli”. Ecco le foto postate dall’attore sul suo profilo: Visualizza questo post su ...