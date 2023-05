Agricoltura | Fondo AgriCat | pubblicato il Rapporto Ismea su sperimentazione 2022

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - La simulazione, effettuata sulla base del modello di intervento proposto dal Masaf, porta a stimare neluna spesa per indennizzi di 312 milioni di euro, di cui 220 milioni a favore delle aziende agricole colpite da siccità. Nelil bilancio tecnico del, liquidando anche i danni da gelo e alluvione, avrebbe chiuso con un residuo attivo di circa 38 milioni di euro, calcolato su una provvista annuale di 350 milioni. Preservare il reddito aziendale nel contesto dei fenomeni atmosferici avversi, crescenti per frequenza e con effetti sempre più incisivi e catastrofici. Una sfida difficile per tutti i soggetti coinvolti. Per le compagnie di assicurazione, che vedono peggiorare gli indicatori economici della gestione tecnica, per i riassicuratori, disincentivati dagli squilibri dei “ratio” finanziari ...