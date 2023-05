Agostinelli con Glik | Tesser pensa all’ex Ionita | le probabili formazioni

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNon è più tempo di miracoli dalle parti del “Ciro Vigorito”. Il ritorno in serie C dopo sette anni è ormai certo, manca solo l’esito della matematica per sancire la retrocessione del Benevento. Per evitare di sprofondare in terza serie davanti ai propri tifosi, la Strega dovrebbe battere il Modena e sperare nella sconfitta del Brescia e nelle mancate vittorie di Perugia e Spal. Una catena di eventi in cui, probabilmente, non crede neanche il più ottimista dei tifosi giallorossi. La gara contro la formazione di, in cerca dei tre punti per provare a rincorrere il sogno dei play off, assume allora altri significati. Congedarsi nel migliore dei modi dal proprio pubblico e cercare di evitare almeno di chiudere la stagione in ultima posizione, sono i due obiettivi che il Benevento deve porsi per provare a salvare almeno l’orgoglio. Missione ...