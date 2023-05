Agli stati generali della natalità il punto sulla crisi demografica | tra scuole chiuse e crollo del pil

(Di venerdì 12 maggio 2023) “Un dato su tutti: siamo al record negativo di 339mila nascite a fronte di 700mila morti. Se non cambia qualcosa, tra qualche anno, crollerà tutto”. Lo ha detto oggi il presidenteFondazione per la, Gigi De Palo, aprendo la terza edizione deglidal titolo “SOStenere #Quota500mila”, a cui hanno preso parte anche Papa Francesco e la premier Giorgia Meloni. Due numeri su tutti. Uno dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: “Dati alla mano vediamo quale impatto il futuro demografico avràscuola e sull’istruzione per il prossimo decennio. Il quadro è effettivamente allarmante. Fra dieci anni dodierni 7,4 milioni di studenti, dato del 2021, nell’anno scolastico 2033/34 si scenderà a poco più di sei milioni, ad ondate di 110/120mila ragazzi in ...

Papa Francesco e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono tra i partecipanti della terza edizione degli Stati generali della natalità in programma ...