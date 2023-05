'Aggressione violenta e prolungata'. Così l'orso ha ucciso il runner in Trentino

Leggi su agi

(Di venerdì 12 maggio 2023) AGI - "È assolutamente verosimile che vi sia stata unaazione aggressiva dell'animale selvatico nei confronti dell'uomo come dimostrerebbero le gravi ferite e le tracce ematiche sparse per decine di metri". È quanto scritto nella relazione del Corpo forestalein merito all'mortale attribuita, per il momento, all'orsa 'Jj4' nei confronti del 26enne Andrea Papi avvenuta nel pomeriggio del 5 aprile scnei boschi di Caldes in Val di Sole in. I contenuti della relazione dei forestali sono stati resi noti dal portale'Il Dolomiti'. Stando ai forestali l'è avvenuta all'altezza del tornante 'Sesta Vouta'. "È plausibile che Andrea Papi scendesse di corsa lungo la strada forestale ...