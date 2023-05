Agenzia delle Entrate | c’è il concorso per molte assunzioni | i profili richiesti

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 12 maggio 2023) I concorsi pubblici rappresentano uno dei canali preferenziali per trovare lavoro, ecco dunque l’ultima serie di appuntamenti per quelli proposti dall’Se siete in cerca di lavoro un occhio di riguardo va sempre riservato ai concorsi pubblici, ed in particolare a quelli recentemente proposti dall’, che ha completato la definizione della struttura, della sede e della data del primo appuntamento utile. Nuovodell’per geometri e periti (ilovetrading.it / Fonte Ansa)Un’opportunità che non bisogna decisamente lasciarsi scappare dal momento che l’assunzione sarà a tempo indeterminato e che sono addirittura centinaia le posizioni aperte, offrendo dunque ...