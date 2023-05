Affitti | tende e abusivi | la solita ipocrisia dem

Leggi su iltempo

(Di venerdì 12 maggio 2023) Elly Schlein, Roberto Gualtieri e i Dem che in questi giorni sono andati a esprimere la loro solidarietà agli studenti accampati in tenda per protestare contro il carohanno mostrato – per l'ennesima volta - la profondadi questo Pd. Perché è lo stesso Pd che per decenni non ha mosso un dito contro il racket delle case occupate. A volte hanno persino difeso e protetto gli. Fino a Gualtieri che da sindaco ha addirittura assegnato le abitazioni a chi le occupava senza averne diritto. Prosegue così il misero ripetitivo spettacolo di questa opposizione sinistra: sfruttare ogni minima forma di protesta pur di attaccare questo governo. Con risultati decisamente ridicoli. Anche perché proprio ieri a Palazzo Chigi il problema del caronon solo veniva affrontato con rapidità piuttosto ...