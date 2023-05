AEW | All In come Wrestlemania | la RevPro annuncia il più grosso show della sua storia per quel weekend

(Di venerdì 12 maggio 2023)tradizione, durante illa maggior parte delle promotion indie e non solo si concentra nell’area dove si svolgerà locase of Immortals. Se quest’anno Los Angeles è stata la patria del wrestling per una settimana, sembra che All In, evento AEW in programma il prossimo 27 agosto a Wembley indi Londra, possa replicare in minima parte le stesse sensazioni. E laha deciso di approfittarne. 11th Anniversary lo stesso giorno di All In, l’annuncio Una delle promotion più importantiGran Bretagna, la, “sfrutta” l’effetto All In (con le migliaia di fan che assalteranno la capitale) edper il giorno precedente al PPV AEW lodedicato all’undicesimo ...

Manuel Agnelli ha annunciato le date del suo tour estivo che lo porterà a suonare nelle arene'aperto e nei festival. L'autunno, l'inverno e la primavera di Manuel Agnelli sono state stagioni ...m/...veterano della Ring of Honor Jay Briscoe (vero nome Jamin Pugh) si è spento nella notte'età di ... Tra i primi a dare la notizia della morte di Jay Briscoe è stato il proprietario dellae della ...Manuel Agnelli ha annunciato le date del suo tour estivo che lo porterà a suonare nelle arene'aperto e nei festival. L'autunno, l'inverno e la primavera di Manuel Agnelli sono state stagioni ...m/

AEW All Access 10-05-2023 - Recap dell'episodio The Shield Of Wrestling

Speculation is moving at a crazy pace suggesting that the latest instalment of AEW’s TV profile is set to host the return of CM Punk, and although that’s not confirmed at this stage, it appears likely ...Trevor Murdoch made a name for himself with WWE but has elevated his persona to a new level with the National Alliance in recent years.