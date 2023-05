OPPO ha tenuto ha precisare che ciò non influirà in alcun modo sui dispositivi che usano: semplicemente non ne saranno fatti di nuovi. Stando ad alcuni dati, OPPO avrebbe speso circa 1,4 ...A questo va aggiunto anche il supporto e il lavoro che va fatto a livello di sviluppo, con il rilascio di librerie che sulnon sono mai pervenute. Un produttore di smartphone non ha la ...OPPO ha tenuto ha precisare che ciò non influirà in alcun modo sui dispositivi che usano: semplicemente non ne saranno fatti di nuovi. Stando ad alcuni dati, OPPO avrebbe speso circa 1,4 ...

Addio Marisilicon, la retromarcia di OPPO sui processori custom dimostra che fare chip è incredibilmente difficile DDay.it

OPPO è un'azienda famosa non solo per gli smartphone, ma anche per i propri chip. Dal 2021 infatti la compagnia ha prodotto la serie di processori MariSilicon, usati nei propri dispositivi. Purtroppo ...