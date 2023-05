Addio a uno dei cibi più acquistati al supermercato | l’Unione Europea verso la decisione finale 

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 12 maggio 2023) La proposta di regolamento avanzata dalla Commissioneriguardo agli imballaggi per gli alimenti ha sollevato numerose polemiche. La proposta si pone come obiettivo di favorire la transizione ecologica e di eliminare gradualmente gli imballaggi per il cibo ritenuti dispensabili, come quelli utilizzati per vendere nei supermercati alcuni tipi di frutta e verdura tra cui i cestini di fragole, le arance in rete, pomodorini in contenitori di plastica ed insalate imbustate. Non solo: l’attenzione è posta anche sulle bottiglie di vino nel formato magnum. La proposta della Commissioneè di eliminare numerosi tipi di imballaggi per gli alimenti dagli scaffali dei supermercati – ILoveTrading.itLa proposta, tuttavia, ha sollevato perplessità e polemiche da parte di Coldiretti e di Confindustria, che temono un significativo sconvolgimento delle ...