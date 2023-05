Adani risponde ai tifosi della Juve | 'Comunicazion libera | pazienza se non tutti la vediamo allo stesso modo'

Oradecide di dire la sua attraverso un post su Twitter in cui però non cede alle provocazioni e prova a smorzare la polemica: 'Grande serata di calcio ieri allo Stadium, grazie per l'affetto e ...Lele, opinionista Rai e ieri all'Allianz Stadium per Juve - Siviglia, è stato insultato dai tifosi bianconeri presenti in Curva con un pessimo coro nei suoi confronti . Questa mattinaha voluto rispondere così su Twitter: "Grande serata di calcio ieri allo Stadium, grazie per l'affetto e l'ospitalità a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo.Alla domanda di, su quanto il tecnico bianconero possa dominare sul gioco, l'allenatoresostenendo che bel gioco e vittoria non sono la stessa cosa. Allegri(LaPresse/Ansafoto)...

Adani risponde ai tifosi della Juve: 'Comunicazion libera, pazienza ... Calciomercato.com

Ieri sera, Lele Adani era a Torino per commentare in veste di opinionista per la Rai la semifinale di andata di Europa League tra Juventus e Siviglia. Il match, che i bianconeri hanno pareggiato in ex ...Ieri sera all'Allianz Stadium i tifosi della Juventus hanno intonato cori tutt'altro che gentili nei confronti di Lele Adani, ex-difensore e oggi commentatore tv, spesso e volentieri nell'ultimo perio ...