Adani | “La superiorità dell’Inter è stata davvero netta contro il Milan”

Potremmo definire Stramaccioni la versione laica di. Fateci caso: quando descrive ciò che ... e nemmeno possiede la tecnica di un Cuadrado per saltare l'uomo e garantire lanumerica ...... la trasmissione con Vieri,e Ventola in cui non fa sconti a nessuno e anzi si diverte a ... Qualcuno si offende, molti replicano, altri provano a liquidarlo con una battuta che sa di'...Potremmo definire Stramaccioni la versione laica di. Fateci caso: quando descrive ciò che ... e nemmeno possiede la tecnica di un Cuadrado per saltare l'uomo e garantire lanumerica ...

Adani: "Il Milan non ha visto palla negli ultimi tre derby. Superiorità Inter davvero netta: ora è... Fcinternews.it