Ad aprile 2023 in Italia prezzo medio degli affitti record | Milano la città più cara Ma lo era già un anno fa | ed è cresciuta meno di altre 34 città

(Di venerdì 12 maggio 2023) Alla fine del mese didel mese scorso il mercatoresidenziali inha raggiunto ilpiù alto di sempre: 12,5 euro a metro quadrato, con un aumento del 10,1% nell’arco di 12 mesi. Lo certifica la banca dati locazioni del sito specializzato Idealista.it che fotografa l’andamento del mercato delle locazioni in tutte le regioni e nei capoluoghi di provincia (salvo qualche eccezione in cui i dati non sono stati raccolti in tempo). Il tema del caro-dunque è tutt’altro che inventato, anche se non in tuttai prezzi havuto variazioni simili. Solo in 31 comuni capoluogo infatti adsi sono raggiunti come è successo in ...

Una partita dal doppio volto per Nole che non disputava un match ufficiale dal 21, quando perse contro Lajovic a Banja Luka. Il serbo ha stentato nel primo set (chiuso al tie break recuperando ...Adscorso in Irlanda è iniziato il terzo esperimento simile per riformare la legge sulle droghe; a Lisbona si è chiuso da poco il secondo Consiglio dei cittadini (voluto da un'amministrazione ...Perché giocare d'inverno con la neve, la pioggia, la grandine Non potremmo cominciare in tutta Europa il 1Non è un pesce d', ma una necessità. In 7 mesi fino a ottobre si potrebbero ...

Ad aprile 2023 in Italia prezzo medio degli affitti record: Milano la città più cara. Ma lo era già un anno fa, ed è cresciuta ... Open

MASTERS ROMA - Segui in diretta tutti gli aggiornamenti degli azzurri e dei protagonisti del Foro Italico: sul Centrale debutta Jannik Sinner contro Thanasi Kok ...Via libera del comitato nomine: l’iter per i nuovi vertici di Rfi e Trenitalia si completerà nei prossimi giorni con il passaggio al ministero dell’Economia e al cda di Fs. Ai due amministratori deleg ...