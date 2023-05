Acquacoltura | Passarini | “Tutela ecosistema Garda significa tutela attività territorio”

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il presidente di Cia Agricoltori italiani Veneto, a margine del convegno “Stato dell’arte e progetti futuri” promosso da PescAgri “Quello del Lago diè unstraordinario, un bacino idrico importante a livello nazionale per l’e anche per il turismo, capace di creare un notevole indotto per ile chi vi opera”. Così Gianmichele, presidente di Cia Agricoltori italiani Veneto, a margine del convegno “Stato dell’arte e progetti futuri” promosso da PescAgri, l’associazione dei pescatori Italiani, a sua volta sostenuta da Cia-Agricoltori Italiani per la, lo sviluppo e la valorizzazione dell’, e organizzato nell’ambito del progetto ‘PescAgri che vogliamo!’ finanziato dal Masaf. “Oggi ...

... lo sviluppo e la valorizzazione dell'. Secondo PescAgri - Cia, uno degli aspetti ... Gianmichele: "Sono proprio le specie ittiche gardesane ad aver caratterizzato l'economia di ...... un bacino idrico importante a livello nazionale per l'e anche per il turismo, capace di creare un notevole indotto per il territorio e chi vi opera". Così Gianmichele, ...... un bacino idrico importante a livello nazionale per l'e anche per il turismo, capace di creare un notevole indotto per il territorio e chi vi opera". Così Gianmichele, ...

Acquacoltura, Passarini: "Tutela ecosistema Garda significa tutela ... Il Dubbio

Il presidente di Cia Agricoltori italiani Veneto, a margine del convegno “Stato dell’arte e progetti futuri” promosso da PescAgri ...Peschiera del Garda, 12 mag.- (Adnkronos) - Lo sviluppo delle potenzialità dell'acquacoltura nel Lago di Garda grazie ai fondi Ue, legato ai benefici ...