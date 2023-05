Acquacoltura | Dell' Acqua | Investimenti strategici per tutela biodiversità del Garda

(Di venerdì 12 maggio 2023) Peschiera del, 12 mag. - (Adnkronos) - "Il Lago diha una specificità che è quellae piccole produzioni, che vanno salvaguardate perché contribuiscono al mantenimentodel bacino lacustre. Questo è ciò che sta cercando di fare la Regione Veneto in sinergia con i pescatori e gli imprenditori locali, portando piccoli”. Lo ha detto il direttore di Veneto Agricoltura e commissario nazionale all'emergenza idrica, Nicola, a margine del convegno “Stato'arte e progetti futuri” promosso da PescAgri, l'associazione dei pescatori Italiani, a sua volta sostenuta da Cia-Agricoltori Italiani per la, lo sviluppo e la valorizzazione ...

Lo sviluppo delle potenzialitànel Lago di Garda grazie ai fondi Ue, legato ai benefici per la biodiversità con il ripopolamento delle specie in difficoltà è stato il tema del convegno "Stato'arte e progetti ...... superando un audit indipendente, dimostrano di impegnarsi per minimizzare gli effetti negativi, come l'impatto su habitat critici, e di non fare uso di prodotti antivegetativi ...Con la Misura 5.68 " paragrafo 3 sarà attivata una compensazione finanziaria per gli operatori del settore della pesca ecolpiti dal mancato guadagno e dai costi aggiuntivi ...

Acquacoltura, Dell'Acqua: "Investimenti strategici per tutela ... Adnkronos

(Adnkronos) - "Il Lago di Garda ha una specificità che è quella delle piccole produzioni, che vanno salvaguardate perché contribuiscono al mantenimento della biodiversità del bacino lacustre. Questo è ...Il tema del convegno “Stato dell’arte e progetti futuri” realizzato nell’ambito del progetto “PescAgri che vogliamo!