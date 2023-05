Acqua della mozzarella | come riutilizzarla | Non gettarla mai più via

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 12 maggio 2023) Preziosa alleata in cucina, capace di rendere unici innumerevoli piatti e ti fa risparmiare: vietatovia. Laè un vero e proprio vanto per l’Italia: solo qui e soprattutto solo in Campania si produce questo prodotto meraviglioso che è una gioia per il palato. Questo latticino è uno dei più gustosi ma guai a gettare via il liquido che lo conserva. In realtà lo facciamo praticamente tutti perché una volta aperta la bustina che contiene la, il liquido sembra normale gettarlo via. Non gettare l’– ilovetrading.itEppure questo gesto naturale,vedremo non è quello più corretto. Nell’articolo presente vedremosi può riutilizzare l’...