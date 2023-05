Abruzzo | attacco hacker alla sanità | Polizia Postale al lavoro

(Di venerdì 12 maggio 2023) Sotto scacco i sistemi di prenotazione della Asl 1. Agenzia per la cybersicurezza nazionale: "Tra i più rilevanti atti di pirateria informatica degli ultimi mesi, PA rafforzi le misure di protezione" Pesanteabruzzese tenuta parzialmente in scacco nelle ultime ore con la paralisi dei sistemi di prenotazione e cura e la minaccia di diffusione online di cartelle cliniche e dati sensibili dei pazienti della Asl 1. La, attraverso il centro Operativo Sicurezza Cibernetica dellae Cnaipic sta supportando i tecnici della Asl dell’Aquila per il ripristino dei servizi nel più breve tempo possibile a tutela di tutti i cittadini e al contempo continua l’intensa attività di ...

