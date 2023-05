Abodi sulla candidatura dell'Italia per Euro 2032 | 'Mi auguro che la UEFA ci venga incontro'

... ha ammesso il Ministro dello Sport e dei Giovani Andrea. 'Il 1° luglio partirà la riforma ... Per l'occasionelinea 5 della metropolitana milanese, dal 30 maggio, viaggerà un treno ......e credibile - ha detto- la tempestività deve collimare con la regolarità: se penso a un campionato, non solo di calcio, quello che succede si riverbera su tutta la competizione .'...Secondo il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea'dai territori, dai sindaci, dagli ... Saranno progetti incentratiriqualificazione dell'esistente - ha concluso il Ministro - che non ...

Abodi sulla candidatura dell'Italia per Euro 2032: 'Mi auguro che la ... Calciomercato.com

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, è intervenuto durante l'evento Il Foglio Sportivo 2023 soffermandosi anche sugli Europei del 2032 a cui l'Italia è ufficialmente candidata: "Io vorrei ...All'evento del Foglio a Milano si sono riuniti i grandi nomi delle istituzioni sportive italiane. “Le medaglie sono un fattore di orgoglio nazionale, ma non misurano l’efficacia delle politiche pubbli ...