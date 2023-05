A Webuild due nuovi contratti ferroviari per 3 | 7 mld nel Sud Italia

(Di venerdì 12 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) –, in consorzio con i gruppi Ghella e Pizzarotti, si aggiudica dueper complessivi 3,7 miliardi di euro per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel Sud dell'. Il Gruppo come capofila si è infatti aggiudicato il contratto da oltre 2 miliardi di euro di valore totale per la realizzazione della nuova linea alta velocità Salerno-Reggio Calabria, per la tratta compresa tra Battipaglia e Romagnano (Lotto 1A), e il contratto da 1,65 miliardi di euro di valore complessivo per la realizzazione del Lotto 3 Lercara-Caltanissetta Xirbi della direttricea Palermo-Catania.I due, commissionati da RFI (Gruppo FSne), sono inseriti nel PNRR. I lavori saranno eseguiti da due distinti consorzi, entrambi guidati ...

