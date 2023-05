A Telese Terme torna l’appuntamento con l’azalea della ricerca

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodi Fondazione AIRCa colorare le piazzevalle telesina per sostenere itori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne. I principali appuntamenti sono in programma per la giornata di domenica ae Guardia Sanframondi. In entrambi i casi, per tutta la giornata e sino ad esaurimento delle scorte, saranno attivi nei pressi delle case comunali. Un fiore speciale che in 39 anni di vita è diventato il simboloFestaMamma e un prezioso alleato per la salute al femminile.ha infatti permesso ...