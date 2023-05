A Roma arriva Zelensky | il centro si blinda | il piano sicurezza della Questura

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 12 maggio 2023)– Tiratori scelti, no fly zone e droni vietati salvo autorizzazione. Sono solo alcune delle misure diche ladimetterà in campo sabato 15 maggio, data in cui è prevista la visita del presidente ucraino Volodomyr, che avrà una giornata fitta d’incontri istituzionali. Il primo a riceverlo sarà il PresidenteRepubblica Sergio Mattarella, poi si recherà a Palazzo Chigi dove incontrerà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo le 15.30 invece è previsto un incontro con Papa Francesco. La Capitale sarà dunqueta, cittadini e turisti dovranno fare i conti con numerose chiusure e restrizioni. Le misure diVerranno infatti effettuate bonifiche con cinofili e artificieri nei luoghi sensibili, ...