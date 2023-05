A Palermo manifesti contro l’approdo di Cancelleri e Chinnici in Forza Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) “si è messa il profumo senza fare la doccia”. Atornano iil partito di Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri. Questa volta per attaccaredi Giancarloe Caterina, che hanno rispettivamente lasciato il Movimento 5 stelle e il Pd per approdare a. L’operazione, anche questa volta, è stata organizzata dal collettivo Offline, che già in passato aveva tappezzato la città dianaloghi. “Proseguendo la sua campagna acquisti,si è messa il profumo senza fare la doccia – si legge in un comunicato – Noi del collettivo Offline non abbiamo mai attaccato alcun partito di destra o ...