Alcunidel collettivo Offline che ritraggono l'ex M5s Giancarlo Cancelleri ora in Forza Italia, ...del giudice Rocco Chinnici assassinato dalla mafia sono apparsi in alcune strade di. "...Lo dichiara il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro, in merito ai volantini apparsi questa mattina in alcune strade di, affissi abusivamente dal collettivo Offline.Nel giorno della prima del documentario su Totò Cuffaro il collettivo Offline torna a tappezzare dialcune strade a. Era già successo durante la campagna elettorale con slogan "Forza Mafia" e faccioni di Totò Riina, il capo di cosa nostra e Vittorio Mangano. Oggi sono apparsi i ...

A Palermo manifesti contro Cancelleri e Chinnici in FI Espansione TV

Alcuni manifesti del collettivo Offline che ritraggono l'ex M5s Giancarlo Cancelleri ora in Forza Italia, Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi con la scritta 'ohana $ignifica famigghia' e altri con ...Sono stati affissi dei manifesti lungo alcune vie della città per criticare la scelta di aderire a Forza Italia ...