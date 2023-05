A O U Ruggi di Salerno | presidio e incontro con il direttore generale D’Amato

L'ingresso è gratuito Palazzod'Aragona aIl PalazzoD'Aragona, sede della Soprintendenza ABAP per le Province die Avellino, sarà aperto eccezionalmente al pubblico dalle ...Un presidio del sindacato è stato organizzato per questa mattina dalle ore 10 presso l'Azienda ospedaliera universitariadi, dalla Funzione pubblica Cgil e dal sindacato dei Pensionati, per la difesa del sistema sanitario pubblico. La CGIL salernitana ha avviato sul territorio una mobilitazione a sostegno ......trasportato l'uomo in codice rosso al pronto soccorso dell' ospedale San Giovanni di Dio ed'... Registrazione del Tribunale din° 8/2012 del 29 giugno 2012 La Redazione Contattaci Termini ...

Sanità, presidio sindacale al Ruggi di Salerno. La diretta con Franco ... Radio Alfa

Drammatico evento in via Leucosia a Salerno dove ieri un uomo è precipitato dal balcone di casa ferendosi in maniera grave. L'impatto al suolo gli ha provocato diverse fratture e, dopo essere stato so ...Attimi di panico nella tarda serata di ieri, giovedì 11 maggio, tra le ore 21 e le 22 in via Leucosia a Mercatello, dove un uomo si sarebbe lanciato dal ...