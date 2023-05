A Napoli si chiude SmartBus | iniziativa Huawei-Parole O_Stili per consapevolezza utenti

(Di venerdì 12 maggio 2023) Dopo 14 tappe da nord a sud in 5 regioni d’Italia, termina oggi ail lungo tour di “”, un progetto diO Stili che ha offerto a 4.500 studenti e studentesse, più di 220 classi e 84 scuole scuole secondarie di primo grado, sessioni gratuite di formazione con l’obiettivo di stimolare un adeguato livello dipersonale sul tema della sicurezza in Internet e sulle opportunità e i rischi legati all’utilizzo degli strumenti digitali. Lo, che aha accolto più di 300 studenti, ha sostato da martedì 9 a oggi, venerdì 12 maggio, presso Piazza del Mercato, sede dell’evento conclusivo che ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti di istituzioni pubbliche e private. Allo stesso tempo, l’aula itinerante di ...

Quello cheoggi nel primo pomeriggio e al quale la Pallacanestro 2.015 potrebbe non ... Di certo intrigante era l'offerta del capitano di, Lorenzo Uglietti, mentre Giancarlo Ferreo non si ...Giocando da prima ma anche da seconda puntala stagione con 19 reti, mentre in quella ... David, il bomber diverso da Osimhen che piace al. Ilè interessato a David per il suo ...... Matteo Piantedosi, che l'ha proposto per ospedali, aree commerciali e stazioni di Roma,e Milano, dove però solo pochi giorni fa ha dichiarato che nel capoluogo lombardo "non esiste un'...

Giro d'Italia 2023, tappa di oggi Napoli-Napoli: orari, percorso, favoriti. Tante trappole nella città dello scudetto OA Sport

Nato a New York da famiglia haitiana poi emigrata in Canada, l’attaccante del club francese è tecnicamente molto diverso dal nigeriano: in comune, però, c’è il senso per il gol, dimostrato anche in mo ...La strada perimetrale che collega Napoli ai comuni dell’area nord è ancora chiusa dopo il furto dei guard rail avvenuto nella settimana di Pasqua ...