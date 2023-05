(Di venerdì 12 maggio 2023) L'arte del tatuaggio e la spettacolarità della street art, insieme, in un'opera grandiosa: inaugurato nel cuore di, in piazza 24 maggio, TheWall, il piùmai ...

L'arte del tatuaggio e la spettacolarità della street art, insieme, in un'opera grandiosa: inaugurato nel cuore di, in piazza 24 maggio, TheWall, il più grandemurales mai realizzato su pelle sintetica. Un'opera attraverso cui Bepanthenol, brand Bayer che da oltre 60 anni si prende cura della ...L'opera resterà in mostra fino a sabato 13 maggio, in Piazza XXIV Maggio a. Il, realizzato grazie a Bepanthenol, brand Bayer che da oltre 60 anni si prende cura della pelle con prodotti ...Arte del tatuaggio e spettacolarità della street art insieme. A, in piazza 24 Maggio, è stato inaugurato 'TheWall" il più grande- murales mai realizzato su pelle sintetica. Vinnie La Rosa, Samuela Maggi e Vale Lovette sono i tre tatuatori ...

A Milano il Tattoo Murales più grande al mondo - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Il murales dedicato alla beauty routine dei tatuaggi di Bayer Bepanthenol Tattoo unisce per la prima volta street art e arte del tattoo con un’opera unica in mostra a Milano ...