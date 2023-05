A calci nel sedere! | Sallusti asfalta il campeggiatore Giuseppe Conte

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) Dopo la trasmissione condotta da Myrta Merlino direttamente dalla tenda, L'aria che tira è diventato il punto di riferimento di tutti i "campeggiatori" d'Italia. Si parla degli studenti che protestano in tenda, appunto, contro il caro-affitti. E il tema ovviamente tiene banco a L'aria che tira anche oggi, venerdì 12 maggio, dove tra gli ospiti in collegamento c'è Alessandro, il direttore di Libero. Ed ecco chereplica ad Alessandra Moretti, la piddina che aveva appena sostenuto a piena voce le protesta dei ragazzi-campeggiatori. "No... tutto vero, come si fa a non sottoscrivere quel che ho sentito - premette il direttore -. Ma c'è un piccolo particolare: voi avete governato questo Paese per 12 degli ultimi 13 anni. Il suo partito ha governato per tutto questo tempo. Perché non avete fatto nulla?". Come fosse un riflesso pavoloviano, ...