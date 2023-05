Alle amministrative sta mostrando un inedito approccio moderato e inclusivo, ma non è chiaro quanto questa svolta sia ...... Giacomo Possamai, del Pd, sfida il sindaco uscente Francesco Rucco, civico di. I capoluoghi ... Sei quelli in cui vinse il centrosinistra: Teramo, Ancona,, Brindisi, Latina e Trapani. A ...Il, ottavo, ha cinque punti in più rispetto a quel gruppetto di squadre raccolte in sole ... Ci siamo date un obiettivo da qui alla fine, ed è quello di mantenerci in cima alla metà di...

A Brescia la destra non ha più paura degli stranieri Il Post

Il tecnico in conferenza: «I nerazzurri non hanno meritato le ultime quattro sconfitte, avranno il dente avvelenato» ...Alle amministrative sta mostrando un inedito approccio moderato e inclusivo, ma non è chiaro quanto questa svolta sia autentica ...