4 Lune di Urano potrebbero avere degli oceani e vita marina

(Di venerdì 12 maggio 2023) Un team di scienziati dell’Università di Durham ha recentemente condotto uno studio sulla possibilità che alcunediospitaresotterranei e forme di. Secondo la loro ricerca, quattro delle 27di, ovvero Titania, Oberon, Umbriel e Ariel, avrebbero le giuste caratteristiche per sostenere la, inclusi i requisiti di calore e di chimica dell’acqua.Il contesto delle ricerche precedenti Questa scoperta non è la prima nel suo genere, infatti negli ultimi anni si è discusso sempre di più dell’importanza di esplorare ledel nostro sistema solare per trovare forme diextraterrestri. Ad esempio, la luna di Giove Europa è stata ...

... i ricercatori guidati da Edward Ashton si sono affidati allo stesso metodo usato pere ... "Il monitoraggio delledi Saturno mi ha ricordato il gioco per bambini che si fa unendo i puntini", ...... i ricercatori guidati da Edward Ashton si sono affidati allo stesso metodo usato pere ... "Il monitoraggio delledi Saturno mi ha ricordato il gioco per bambini che si fa unendo i puntini", ......ha utilizzato una tecnica nota come 'shift and stack' per trovaresaturniane più deboli (e quindi più piccole). Il metodo è stato utilizzato per le ricerche sulla luna intorno a Nettuno e,...

Urano, quattro lune potrebbero avere un oceano Media Inaf

Superato così Giove, che ne ha 92. L'annuncio è arrivato dall'istituto di astronomia e astrofisica dell’Academia Sinica di Taiwan ...Nell’angolo rosso c’è Giove, il pianeta più grande in orbita attorno al nostro sole, che ha formato il nostro sistema solare con la sua ...