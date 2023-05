226 eccellenze tra mare e laghi in Italia | le Bandiere blu del 2023

(Di venerdì 12 maggio 2023) Sono state assegnate a 226 localitàne, tra, leBlu, riconoscimenti conferiti alle coste europee sulla base di una serie di parametri. Sono sedici in più rispetto allo scorso anno, con 17 nuovi ingressi e un Comune non confermato. Lesui, quest'anno, sono 21, con 4 nuovi ingressi. Le localitàne comprendono 458 spiagge, complessivamente l'11% dei litorali a livello mondiale. La Liguria è prima con 34 località premiate. Seguono la Puglia con 22 riconoscimenti, Campania e Toscana con 19

... bencon 17 nuovi ingressi . Una progressione che cresce di anno in anno: basti pensare che nel ... e quindi 'parliamo didel turismo nazionale che possono contare su una strategia ...... bencon 17 nuovi ingressi', ha dichiarato Claudio Mazza , presidente della Fondazione Fee ... Parliamo didel turismo nazionale che possono contare su una strategia articolata e su una ...... bencon 17 nuovi ingressi - ha dichiarato Claudio Mazza, presidente della Fondazione Fee ... Parliamo didel turismo nazionale che possono contare su una strategia articolata e su una ...

Bandiere blu 2023, ecco le 226 spiagge migliori d'Italia AGI - Agenzia Italia

Sono 226 le località italiane marine e lacustri che hanno ottenuto il riconoscimento di Bandiera blu 2023 per la qualità del loro ambiente: 16 in più rispetto alle 210 dello scorso anno. I nuovi ingre ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...