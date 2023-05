12 maggio 113 d C | inaugurazione della Colonna Traiana a Roma

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 maggio 2023) Oggi, 12, è una data significativa per la storiana, in quanto nel lontano 113 d.C. venne inaugurata la celebre. È stata una vera e proprio novità nell’arte antica, diventando il punto di arrivo più all’avanguardia per il rilievo storicono. L’obiettivo del monumento è quello di narrare le gesta compiute dall’esercitono durante la prima e la seconda campagna militare condotta in Dacia. Nellasi assiste, per la prima volta nell’artena, a un’espressione artistica autonoma in ogni suo aspetto, anche se culturalmente in continuazione con il florido passato. LaPh Credits ...