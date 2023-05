11 Maggio 2023 – Camera Usa approva legge per riprendere costruzione del muro al confine con il Messico

(Di venerdì 12 maggio 2023) LaUsa hato un disegno didei repubblicani per rafforzare le misure di sicurezza anti-migranti, che prevede anche la ripresa delladelalcon il, con 219 voti favorevoli e 213 contrari. L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato rinviato a giudizio insieme ad altre dodici persone per i sospetti finanziamenti della Libia alla campagna presidenziale del 2007. La Polizia federale (Pf) del Brasile ha eseguito un mandato di perquisizione e sequestro presso la centrale nucleare di Angra dos Reis, nello stato di Rio de Janeiro. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato che Israele “continuerà a fare pagare alla Jihad islamica un caro prezzo per la sua aggressione contro cittadini israeliani“. ll ...

E anche la quinta puntata de L'Isola dei famosiè terminata. Lunedì 15su Canale 5 è andato in onda un nuovo episodio in diretta di questa 17esima edizione del reality, ricca di avvenimenti, immancabili liti, carenza di cibo e sfide. ...... Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Terni, Latina, Teramo, Brindisi), molti i ballottaggi che si profilano all'orizzonte: si terranno il 28 e 29(il 21sono ...Partiranno dal 25 giugno, serviranno per chiedere misure... The middle class is in a deep meat ... Al via il Milano Marketing Festival di Class Editori, dal 3 al 5Sono 23 le conferenze e i ...

Le previsioni meteo del 15 maggio 2023 TGLA7

I mercati statunitensi stanno già risentendo dei timori di recessione. Il sentimento industriale si è inasprito di più nello Stato di New York a maggio rispetto all’inizio della crisi del coronavirus.In cerca di applausi, hai superato il limite.Dalla cerimonia di incoronazione del 6 maggio, non è passato giorno senza uno spettacolo la principessa Kate ...