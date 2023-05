10 nailart ispirazione da Instagram dedicate alla tua squadra del cuore

Leggi su diredonna

(Di venerdì 12 maggio 2023) Se sei una tifosa appassionata di unadi calcio, perché non mostrarlo anche attraverso le tue unghie? La nail art può essere un modo divertente e creativo per esprimere l’amore per la tuadel. E Se tifi Napoli, quest’anno hai sicuramente un motivo in più per farlo. Il Napoli ha infatti finalmente vinto il suo terzo titolo di Serie A nella storia del club, dopo un’entusiasmante stagione in cui lapartenopea ha dimostrato il suo valore e la sua determinazione. Con l’allenatore Luciano Spallettiguida, il Napoli ha raggiunto la vetta della classifica con una serie di vittorie importanti e ha mantenuto la posizione finofine del campionato. La vittoria da parte degli azzurri dello scudetto di Serie A è chiaramente molto sentita dai tifosi, che hanno ...