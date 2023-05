?? – Il PSG invita al Camp des Loges due dirigenti del Torino

(Di venerdì 12 maggio 2023) 2023-05-12 16:36:01 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da L’Équipe: La direzione del centro di formazione, guidata da Luca Cattani e Yohan Cabaye, vuole trovare soluzioni affinché i giocatori che lasceranno il club in questa stagione possano rimbalzare nelle squadre professionistiche il prossimo anno. Iparigini sperano così di aiutare questi giocatori a trovare un nuovo club. Il che porterebbe anche una manna finanziaria a Parigi. Se non trova club professionistici e torna nel circolo dilettantistico, il Psg non potrà contare sull’indennità di formazione (270.000 euro). Altri clubti a venire È in questo contesto che questa settimana Luca Cattani hato aldesduedel ...

Psg, Galtier respinge le accuse di razzismo: "Sono scioccato, ho sempre rispettato tutti" la Repubblica

Il clima a Parigi è a dir poco infuocato. Dopo il ko interno contro il Lorient, è scoppiata l'ira dei tifosi nei confronti della Pulce, del ...Il calciatore brasiliano prova a non scomporsi nonostante le voci sul futuro di Messi e il duro giudizio dei tifosi nei confronti dei calciatori.