Ztl Roma | le auto da cambiare | dal Centro alla periferia | dove sono le vetture a rischio

(Di giovedì 11 maggio 2023) Circolano più, furgoni e motorini vecchi e inquinanti inche in. Anzi, per essere più precisi, i maggiori possessori dia benzina Euro 0-2 e diesel Euro...

, in arrivo nuove deroghe. Lo stop ai Diesel Euro4 può slittare di un anno A RISCHIO A- guardando soltanto ad auto, camion e motorini intestati ai residenti - sono presenti 1,7 milioni di ...Tra le firme e le proteste dei cittadini (ieri circa 2mila persone hanno manifestato sotto Palazzo Senatorio) e i dubbi della maggioranza, perde progressivamente pezzi la futurafascia verde. ...In piazza del Campidoglio c'è il popolo del 'no' allaFascia Verde. Ci sono i cittadini, ... Mentre una signora ammette: 'È una decisione da ricchi, quante persone oggi apossono permettersi di ...

VIDEO | Il popolo anti ztl fascia verde invade il Campidoglio. In centinaia contro Gualtieri: "Dimettiti" RomaToday

Circolano più auto, furgoni e motorini vecchi e inquinanti in Centro che in periferia. Anzi, per essere più precisi, i maggiori possessori di vetture a benzina Euro 0-2 e diesel ...Gli striscioni non mancano. “Stop al folle piano”, “caro assessore Patanè l’auto nuova compracela te”, “Gualtieri non puoi ghettizzare i romani”. In piazza del Campidoglio c’è il popolo del “no” alla ...