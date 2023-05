Zollo Impegno per Paduli | “Il sindaco si appropria di meriti che non gli appartengono”

... quest'anno ha dato dei risultati eccezionali, grazie all'dei giurati Filiberto Segatto (... un cofanetto con dieci libretti selezionati dall'editore Fabrizio. La selezione delle due ...... Fabrizi, Spinosa, Tripi, Marchegiani ee giovani assai interessanti come Angarica, Telesca e ... Giocheremo di venerdì ed in orario anomalo, ma l'attenzione e l'dovranno essere massimi, ...... Fabrizi, Spinosa, Tripi, Marchegiani ee giovani assai interessanti come Angarica, Telesca e ... Giocheremo di venerdì ed in orario anomalo, ma l'attenzione e l'dovranno essere massimi, ...

Zollo (Impegno per Paduli): ''L'amministrazione comunale sta dando ... Realtà Sannita

“Il sindaco di Paduli dovrebbe mostrare vicinanza ai suoi concittadini con altri supporti ed attività, non appropriandosi di meriti che non gli appartengono”. E’ la stilettata di Stefano Zollo, consig ...È dal 2004 che non nasceva una covata. La riproduzione dei pulcini sarebbe stata favorita dalla presenza di pellicani crespi e dalle misure introdotte per combattere l'influenza aviaria.