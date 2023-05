Zola | Napoli resta nel cuore di chi l' ha vissuta | questo gruppo è più forte rispetto al nostro

(Di giovedì 11 maggio 2023) Gianfranco, ex calciatore del, ha parlato al quotidiano "Il Mattino". Di seguito le sue dichiarazioni: "neldi chi l'ha. Perchè chi va via, in realtà, non lo fa mai davvero, come ricordano ad esempio nei loro post Mertens e Hamsik, due che hanno giocato a lungo in maglia azzurra. Anche chi nonè tifoso del, non può non apprezzare la gioia e la genuinità dipopolo e il suo coinvolgente entusiasmo. E così non puoi non rallegrarti per lo scudetto, vinto con grande stile. Faccio una riflessioneal mio, a quello che vinse lo scudetto trentatrè anni fa. Qui ci sono calciatori straordinari come Osimhen, Kvara e Lobotka. Ma la peculiarità è l'essere ...

