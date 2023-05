Volodymyrha affermato che l'Ucraina ha bisogno di più tempo per lanciare una controffensiva contro ... Ciun po' più di tempo". "Bombardata più di 70 volte nelle ultime 24 ore la regione ...Volodymyrha affermato che l'Ucraina ha bisogno di pi tempo per lanciare una controffensiva contro la Russia, poich l'esercito ha ancora bisogno degli aiuti occidentali promessi. Con quello che abbiamo ...... Nato: "Il Golia russo sta vacillando, aumentare sforzi" L' Ucraina ha bisogno di altro tempo per preparare la tanto attesa controffensiva contro la Russia , ha inoltre dichiaratoalla Bbc, ...

Zelensky, serve ancora tempo per avviare la controffensiva - Europa Agenzia ANSA

Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina ha bisogno di più tempo per lanciare una controffensiva contro la Russia, poiché l'esercito ha ancora bisogno degli aiuti occidentali promessi. (ANSA) ...Sale l'attesa per un'azione militare decisiva da parte di Kiev, ma i vertici del Paese frenano pur dopo qualche successo sul campo. Gli USA trasferiscono beni russi all'Ucraina ...