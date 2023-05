«Zelensky sabato a Roma» | l’ipotesi sulla visita lampo per parlare con Papa Francesco | Meloni e Mattarella

Leggi su open.online

(Di giovedì 11 maggio 2023) Potrebbe fare tappa ail presidente dell’Ucraina Volodymyr, impegnato in una serie di visite in alcuni Paesi Ue. Secondo fonti qualificate citate da Ansa, la prima volta dinella capitale italiana dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina potrebbe realizzarsi con una puntata rapida di poche ore. Dopo essere stato in Polonia, il presidente ucraino hato Helsinki in Finlandia ed è stato anche all’Aia nei Paesi Bassi. Secondo i media tedeschi, nei prossimi giorni potrebbe fare tappa a Berlino per un inedito faccia a faccia in Germania con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e con il presidente della repubblica federale Frank-Walter Steinmeier. Secondo le indiscrezioni, lain Germania potrebbe creare l’occasione utile per una tappa in Italia. In quell’occasione «è ...