Zelensky potrebbe essere a Roma sabato e incontrare il Papa

(Di giovedì 11 maggio 2023) AGI -è atteso a Berlino peril cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier, il giorno dopo sarà nella sala dell'incoronazione del municipio di Aquisgrana per ricevere il Premio Carlo Magno. Nel suo 'tour' il presidente ucrainoanche a. Visita che non viene confermata ma chetenersi dopo l'ultimo incontro tra il presidente del Consiglio italiano e il presidente ucraino che risale al 21 febbraio. "L'Italia è con Kiev e non tentenneremo. Gli interessi ucraini coincidono con quelli dell'Europa", aveva sottolineato la premier a Kiev. È possibile che nella giornata diFrancesco incontri il presidente ucraino, Volodomyr, in occasione della ...

Il presidente ucraino Volodymyr, all'interno di una serie di visite in Paesi Ue, nei prossimi giorniipotizzare una visita lampo a Roma, per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E' quanto si ...È possibile che nella giornata di sabato Papa Francesco incontri il presidente ucraino , Volodomyr, in occasione della breve visita checompiere a Roma: lo riferiscono fonti ...Il presidente ucraino Volodymyrfare nei prossimi giorni una visita lampo a Roma per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'appuntamentoessere inserito nell'agenda delle visite in alcuni ...

Zelensky potrebbe incontrare presto Papa Francesco e Mattarella a Roma Today.it

La regione ucraina di Zaporizhzhia è stata colpita da 70 nuovi bobardamenti in 24 ore: scoppia anche un incendio Proseguono quasi senza sosta i bombardamenti da parte… Leggi ...Si sussurra (è il termine giusto) in ambienti parlamentari che Il presidente ucraino Volodimyr Zelensky, possa incontrare probabilmente la premier Giorgia Meloni, a Roma, domenica prossima. E ...