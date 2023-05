Zelensky | possibile visita lampo a Roma sabato per incontrare il Papa e Meloni

"Èche il Papa incontri il presidente ucraino nella giornata di sabato". Lo dicono fonti ... rispondendo in merito alle indiscrezioni secondo le quali il presidente Volodymirpossa ...Il Papa ha ricevuto il premier ucraino Denys Shmyhal un paio di settimane fa mentre aveva ricevuto, prima della guerra, nel febbraio 2020 2023 - 05 - 11 19:07:15: "visita ...Meloni aveva incontratoa Kiev lo scorso 21 febbraio e in quell'occasione lo aveva invitato in Italia. Invito ribadito lo scorso 26 aprile, in occasione della Conferenza di Roma sulla ...

Ucraina, Zelensky a Berlino: "Possibile visita a Roma da Meloni" Adnkronos

Il ministro dell'Agricoltura agli Stati generali dedicati al tema: "Non c'è una razza ma qui noi oggi vogliamo garantire la prosecuzione ...Il primo giugno parte la stagione dello sci estivo. I meteorologi: "Purtroppo siamo abituati a lunghissimi periodi con temperature sopra la media e senza ...