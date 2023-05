Zelensky nel week - end a Roma incontra Papa Francesco

Il Papa ha ricevuto il premier ucraino Denys Shmyhal un paio di settimane fa mentre aveva ricevuto, prima della guerra,febbraio 2020. zelensky24dic ansa.jpg Le indiscrezioni hanno ...Il Papa ha ricevuto il premier ucraino Denys Shmyhal un paio di settimane fa mentre aveva ricevuto, prima della guerra,febbraio 2020. zelensky24dic ansa.jpg Le indiscrezioni hanno ...Il Papa ha ricevuto il premier ucraino Denys Shmyhal un paio di settimane fa mentre aveva ricevuto, prima della guerra,febbraio 2020. zelensky24dic ansa.jpg Le indiscrezioni hanno ...

Ucraina, ultime notizie. Sabato Zelensky a Roma, in vista incontri con Papa, Meloni e Mattarella Il Sole 24 ORE

Potrebbe fare tappa a Roma nei prossimi giorni il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, impegnato in una serie di visite in alcuni Paesi Ue, in particolare a Berlino nel fine settimana, dove ric ...