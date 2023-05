Zelensky frena sulla controffensiva | Rischiamo troppe vittime | ci serve tempo

(Di giovedì 11 maggio 2023) L'attesaucraina per liberare i territori occupati e respingere le truppe russe oltre i confini non è ancora iniziata. Kiev ha bisogno di "un po' più di" e necessita che sia ...

"Tutti avranno un'idea", ha commentato. Ma "non possono fare pressione sull'Ucraina affinché si arrenda sui territori. Perché un paese del mondo dovrebbe dare a Putin il suo territorio" ha ...E il timore del presidente ceco è chee i suoi comandanti non siano al momento estremamente sicuri della buona riuscita di questa operazione bellica. Pavel inoltre ha messo in guardia anche ...... la manovra dell'esercito di Volodymyrnon viene però descritta, specialmente negli ultimi tempi, come una possibile [...] Continua a leggere The post Da Kiev a Washington: chile ...

Zelensky frena sulla controffensiva: "Rischiamo troppe vittime, ci ... Agenzia askanews

Roma, 11 mag. (askanews) - L'attesa controffensiva ucraina per liberare i territori occupati e respingere le truppe russe oltre i confini ...Il coordinatore del gruppo di esperti Yermak-McFaul spiega dove vede ancora margini per sanzionare Mosca: "Smettere di vendere le app russe sui negozi ...